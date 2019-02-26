Пекин, 26 февраля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Разработчики из Red Candle Games удалили свою хоррор-игру Devotion из сервиса Steam. Журналисты с портала PCGamesN считают, что причиной послужил скандал с высмеиванием Си Цзиньпина.

Цитата из м/ф Винни-Пух. реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Винни Пух

В Red Candle Games сообщили, что игру удалили для того, чтобы исправить некоторые ошибки и убрать часть контента. Помимо этого, с канала разработчиков на YouTube также были удалены все видео, посвящённые игре. Журналисты предполагают, что настоящей причиной этому стал недавней скандал вокруг китайского лидера. До этого разработчики пообещали убрать из игры все упоминания Си Цзиньпина.

Напомним, что ранее хоррор-игра Devotion стала причиной жёсткой критики от игроков из Китая. Дело в том, что в одной из игровых комнат журналисты обнаружили плакат с надписью: «Си Цзиньпин — Винни-Пух придурок». После этого игроки начали массово оставлять негативные отзывы об игре в Steam. Разработчики, в свою очередь, назвали это «чистой случайностью» и пообещали исправить.

Сравнение Си Цзиньпина с Винни-Пухом появилось благодаря интернет-мему. По мнению западных СМИ, эта картинка стала причиной многочисленных запретов на использование образа Винни-Пуха в Китае. Например, запретили прокат фильма «Кристофер Робин» и откорректировали изображения медведя в трейлере игры Kingdom Hearts 3.