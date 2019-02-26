Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал в текущем году достроить три станции метро Фрунзенского радиуса. Он также намерен установить, кто виноват в проблемах со строительством городского метро. На заседании регионального правительства 26 февраля Беглов призвал чиновников и депутатов сообща работать в этом направлении и делиться информацией без утайки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Беглов подчеркнул, что Петербургу важно улучшить транспортную обстановку внутри города в самое ближайшее время.

«Первая и самая острая проблема — это метро. Горожанам нужны новые станции, новые ветки метро, нужны конкретные решения и сроки ввода объектов строек. Мы с вами прекрасно понимаем, что без развития метро нет развития Петербурга», — сказал Беглов.

В этом году станции «Южная», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы» должны быть введены в эксплуатацию, заявил Беглов, оставив это под личную ответственность вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Напомним, изначально Фрунзенский радиус должен был быть запущен в 2012 году, с течением времени три станции подвинули на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. Смольный уже обещал, что запуск состоится до 1 июля, но неделю назад на встрече с депутатами Заксобрания замдиректора ОАО «Метрострой» Алексей Старков сообщил, что не видит, как компании удастся завершить работы до сентября. Затем компания официально отреклась от этих слов, заметив, что это лишь «точка зрения» одного из менеджеров.

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По мнению Александра Беглова, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного должен работать вместе с парламентской комиссией по городскому хозяйству, чтобы выяснить, что именно происходит в городском метростроении.

«Ни от кого ничего не надо скрывать, нужно говорить, как есть на самом деле, как обстоят дела, кто виноват и какая нужна помощь. Я уверен, что депутаты Заксобрания подключатся и помогут в реализации необходимых вопросов», — заявил Беглов.

По словам Эдуарда Батанова, чиновники готовы прийти в Заксобрание и отчитаться перед депутатами о развитии метро после 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в КРТИ заявили, что поставленная Смольным перед «Метростроем» задача в срок до 8 февраля 2019 года подготовить план мероприятий по нормализации ситуации в компании не была выполнена.

«Строительство объектов метрополитена в рамках действующих государственных контрактов грозит превратиться в долгострой, а планы по развитию метрополитена — стать неисполнимыми», — признали в руководстве КРТИ.