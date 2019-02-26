Киев, 26 февраля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко критикует молчание Запада относительно событий, происходящих сейчас в президентской избирательной кампании, в частности, явных фальсификаций со стороны лагеря Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Свое заявление Лещенко распространил через социальные сети 26 февраля.

«Попытки фальсификации выборов через сетку подкупа звучат по всей стране. О ней говорит хоть и нелюбимый мной, но легитимный министр внутренних дел. Выходят расследования на телеканалах. Журналисты внедряются внутрь секты фальсификаторов. В иных случаях США и ЕС громко указывают на менее очевидные нарушения. Я хочу ошибаться, но нет ли двойных стандартов у части западных друзей Украины?» — задается вопросом политик.

Далее Лещенко вспоминает, что в 1991 году американский лидер Буш-старший уже допустил ошибку, призывая Украину не выходить из СССР.

«Сейчас ставка на коррумпированного, но понятного кандидата вместо ставки на честные выборы может стать еще одной ошибкой Запада», — подчеркивает депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков, говоря о нарушениях избирательного законодательства, отметил, что наибольшее количество таких сообщений — 478 — зарегистрировано относительно кандидата в президенты Петра Порошенко.

25 февраля лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что силовики должны отчитаться о ходе расследования дел о подкупе избирателей действующим президентом.

«Вся страна — каждый человек в стране — знает, кто покупает голоса. Это Петр Порошенко — действующий президент. Унижая демократию, нашу европейскую интеграцию, жертвы, принесенные на фронте и на Майдане Достоинства, Порошенко сегодня скупает голоса массово. Конец этому будет положен и вам ничего не поможет», — подчеркнула она.

В январе посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон поддерживает на этих выборах исключительно «украинский народ».

«По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы, в США, разделяем ожидания украинского народа: что «титушки» не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей; что россияне или какой-либо из кандидатов не используют дезинформацию, чтобы размывать истину и что условия для полного участия всех граждан Украины обеспечены должным образом», — отметила в своем выступлении американский дипломат.