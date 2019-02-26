«Двойные стандарты?»: Почему Запад молчит о фальсификациях Порошенко?
Киев, 26 февраля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко критикует молчание Запада относительно событий, происходящих сейчас в президентской избирательной кампании, в частности, явных фальсификаций со стороны лагеря Петра Порошенко.
Свое заявление Лещенко распространил через социальные сети 26 февраля.
«Попытки фальсификации выборов через сетку подкупа звучат по всей стране. О ней говорит хоть и нелюбимый мной, но легитимный министр внутренних дел. Выходят расследования на телеканалах. Журналисты внедряются внутрь секты фальсификаторов. В иных случаях США и ЕС громко указывают на менее очевидные нарушения. Я хочу ошибаться, но нет ли двойных стандартов у части западных друзей Украины?» — задается вопросом политик.
Далее Лещенко вспоминает, что в 1991 году американский лидер Буш-старший уже допустил ошибку, призывая Украину не выходить из СССР.
«Сейчас ставка на коррумпированного, но понятного кандидата вместо ставки на честные выборы может стать еще одной ошибкой Запада», — подчеркивает депутат.
ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков, говоря о нарушениях избирательного законодательства, отметил, что наибольшее количество таких сообщений — 478 — зарегистрировано относительно кандидата в президенты Петра Порошенко.
25 февраля лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что силовики должны отчитаться о ходе расследования дел о подкупе избирателей действующим президентом.
«Вся страна — каждый человек в стране — знает, кто покупает голоса. Это Петр Порошенко — действующий президент. Унижая демократию, нашу европейскую интеграцию, жертвы, принесенные на фронте и на Майдане Достоинства, Порошенко сегодня скупает голоса массово. Конец этому будет положен и вам ничего не поможет», — подчеркнула она.
В январе посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон поддерживает на этих выборах исключительно «украинский народ».
«По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы, в США, разделяем ожидания украинского народа: что «титушки» не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей; что россияне или какой-либо из кандидатов не используют дезинформацию, чтобы размывать истину и что условия для полного участия всех граждан Украины обеспечены должным образом», — отметила в своем выступлении американский дипломат.