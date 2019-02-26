Киев, 26 февраля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал обсудить вопрос о создании в Верховной раде временной следственной комиссии, которая проведёт расследование «фактов хищений в армии». Об этом депутат заявил 26 февраля на заседании украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Власть наживается даже на армии. Наши ребята своими жизнями платят за то, что Порошенко и его друзья набивают себе карманы, — заявил Ляшко. — Мы требуем создания ВСК по расследованию обнародованных журналистами фактов хищения президентом в оборонном секторе».

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«Если это журналистское расследование — правда — это большое преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!» — добавил парламентарий.

https://twitter.com/OVLiashko/status/1100309726615752704

Напомним, ранее было обнародовано журналистское расследование Bihus.info о масштабных хищениях в оборонном комплексе Украины. Сообщалось, что к ним причастны высокопоставленные должностные лица страны. Отмечалось, что действующий президент Украины Пётр Порошенко причастен к схеме хищений в оборонном комплексе страны во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что фигуранты схем (среди которых сын первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза) через фирмы-прокладки закупали запчасти к военной технике контрабандным путём в России и продавали их по завышенным ценам предприятиям концерна «Укроборонпром». Таким образом было получено от «Укрооборонпрома» не менее 250 млн гривен (более 9 млн долларов).

Ранее по теме: Глава Соцпартии Украины: взрывы на складе в Ичне — попытка скрыть воровство

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое сообщение о хищениях в украинской армии. Так, глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что взрывы боеприпасов на складе в городе Ичня Черниговской области, которые произошли в октябре 2018 года, — это попытка скрыть очередное воровство. Подобное заявление в марте 2017 года сделал и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. По его словам, взрыв крупнейшего склада на Украине в Балаклее — дело рук ВСУ, которая пытается скрыть факты масштабных краж боеприпасов перед командованием ВСУ.

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В феврале 2018 года официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские войска в Донбассе похищают и продают горюче-смазочные материалы. Факты хищения были обнаружены в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ и в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне ВСУ.