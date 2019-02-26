Киев, 26 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Реализовать «наступательную информационную политику» Украины необходимо официальным властям страны. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе военных сборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, реализация «наступательной информационной политики» является «чрезвычайно важным» для страны.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на встрече с командованием ВСУ в Киеве сообщил, что Российская Федерация якобы готовится к полномасштабной войне с Украиной.

При этом каких либо доказательств украинский лидер так и не привел.

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