Ярославль, 26 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле с 25 февраля по 1 марта проходит II Международный театральный фестиваль имени драматурга Виктора Розова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Открытие фестиваля

Фестиваль идет на площадках Театра юного зрителя, носящего имя Розова, и на учебной сцене театрального института.

«Программа подразумевает не только просмотры постановок по пьесам Виктора Розова и по произведениям его современников и последователей, но и творческие встречи», — сказала заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова.

Открыла фестиваль постановка «Ленинградская симфония» художественного руководителя Ярославского ТЮЗа Игоря Ларина. В программе выступления 10 коллективов. В их числе — Московский губернский театр, Омский драматический театр «Галера», Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург), Российский академический молодежный театр (Москва). Также спектакли сыграют Сыктывкарский театр драмы имени В. Савина и Старооскольский театр для детей и молодежи имени В. Равенских.

Завершится фестиваль постановкой Донецкого республиканского ТЮЗа спектаклем «Вечно живые» по пьесе В. С. Розова. Этот театр находится в городе Макеевке Донецкой народной республики.

В рамках фестиваля пройдет вечер памяти Виктора Розова, его проведут сын драматурга Сергей Розов и критик Ольга Игнатюк.