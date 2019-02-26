Япония игнорирует глас народа, Порошенко бросается в пляс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Японии игнорируют результаты референдума на Окинаве;
- Порошенко объединил евроинтеграцию Украины и кубинскую самбу;
- Израильские военные открыли огонь по палестинцам;
- В России стоимость авиабилетов выросла на треть;
- В Челябинске — новый мэр.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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