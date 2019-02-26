Сеул, 26 февраля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея совместно с Korea Tourism Organization объявили о результатах опроса на тему пешеходного туризма, проведенного среди 5000 тыс. человек. Об этом сообщает SBS News.

Согласно результатом опроса, 60,1% респондентов, занимающихся пешеходным туризмом, сообщили, что довольны своей жизнью, однако 44,7% придерживаются другого мнения.

Среди любителей пешеходного туризма, 68,6% путешествуют, 41,6% занимаются альпинизмом.

За прошедший 2018 год, в среднем 30,9% населения страны занимались пешеходным туризмом.

Более 40% опрошенных старше 50 лет сообщили, что ранее занимались пешеходным туризмом. Однако среди молодого населения страны, лишь 21,9% интересуется пешими прогулками.

Основными причинами, по которым люди отправлялись в пешеходные путешествия были: отдых на природе (53,5%), здоровье (48,3%), сбежать из города (41,8%).