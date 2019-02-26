Москва, 26 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Распродажи нефти марки Brent с начала недели обусловлены излишками запасов нефти в Венесуэле, Индии и Китае, несоблюдением условий договоренности ОПЕК+ по объемам добычи, а также агрессивным настроем США сохранить первенство по объему добычи нефти в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Формально точкой начала распродаж 25 февраля стали комментарии Трампа о том, что цены на нефть становятся слишком высокими. Подобные сообщения спекулянты характеризуют как «вербальные драйверы». Вот именно этот фактор и сработал 25 февраля.

«Если в целом разобрать картину причин, то отметим, что запасы черного золота в Венесуэле достигли максимальных за пять лет уровней, подтверждая, что санкции со стороны США сдерживают продажи и, скорее всего, спровоцируют дальнейший рост котировок (но не ранее марта). При этом стоит отметить, что цены на определенные сорта тяжелой нефти, которую добывает Венесуэла, недавно выросли на фоне сокращения объемов производства аналогичных сортов в Мексике, Канаде и Саудовской Аравии», — пояснил эксперт.

Учитывая рост стоимости нефти с конца декабря без коррекций, можно ждать, что текущие резкие распродажи и являются коррекцией последних двух месяцев. Ограничится падение 26−27 февраля уровнем $64 за баррель. Приостановка будет временной, однако пока цена не преодолеет поддержку $64 за баррель, новой волны распродаж не будет.

«Фактор договоренности Китая и США пока не стоит рассматривать как возможность улучшения перспектив для темпов роста мировой экономики на 2019 год, поэтому ждать, что это событие скажется на динамике нефти, не стоит. Политический фон по миру еще нестабилен», — отметил Стариков.

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