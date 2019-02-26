Киев, 26 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Промышленное производство на Украине продолжает падать достаточно значительными темпами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.ua Государственное предприятие «Антонов»

Как сообщает украинский Госстат сегодня, 26 февраля, спад промышленного производства на Украине в январе 2019 года относительно января 2018 года составил 3,3%. Вместе с тем по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство в январе 2019 года упало сразу на 13,8% (без учета корректировки на эффект календарных дней).

Ведомство отмечает, что наибольшее падение по отраслям зафиксировано в производстве электрического оборудования, в химической промышленности и в машиностроении.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, по итогам 2018 года промышленное производство на Украине выросло на 1,1%. С 2012 по 2015 год промпроизводство резко падало, в частности, в 2014 году падение составило 10,1%, в 2015 году — 13%.

21 февраля бывший президент Украины Леонид Кучма заявил журналистам, что на сегодняшний день в стране продолжается серьезная деиндустриализация, в частности, космическая и авиационная отрасль на Украине вообще исчезла.

«Мы не способны сегодня делать «Русланы». У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт… Государственное предприятие «Антонов» не собрало за год ни одного самолета, был ликвидирован институт генеральных конструкторов», — объяснил Кучма.

«Я понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы», — сказал на том брифинге экс-президент.

Напомним, власти Украины не раз официально заявляли, что сейчас страна является аграрной. В феврале премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что именно из аграрного сектора Украина получает 39% валютной выручки.