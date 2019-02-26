Москва, 26 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Рубль 25 февраля начал снижаться вслед за нефтяными котировками. Нефть марки Brent потеряла более 3%, снизилась в район $65 за баррель. Локальную коррекцию на нефтяном рынке вызвало заявление Трампа, который раскритиковал ОПЕК+. В свою очередь против рубля также сыграл общий сантимент рынка относительно валют развивающийся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Технически валютная пара доллар/рубль толкнулась от поддержки 65,20. Коррекция может усилиться выше уровня 66. Однако в целом ситуация не изменится. Среднесрочно доллар/рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 64,90 — 69,50.

«На стороне рубля сейчас ряд факторов: снижение санкционных страхов, а также возможный спрос на российские госбумаги на предстоящем в среду аукционах ОФЗ», — отметил эксперт.

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