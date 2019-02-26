Против рубля «сыграл общий сантимент» рынка
Москва, 26 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Рубль 25 февраля начал снижаться вслед за нефтяными котировками. Нефть марки Brent потеряла более 3%, снизилась в район $65 за баррель. Локальную коррекцию на нефтяном рынке вызвало заявление Трампа, который раскритиковал ОПЕК+. В свою очередь против рубля также сыграл общий сантимент рынка относительно валют развивающийся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Технически валютная пара доллар/рубль толкнулась от поддержки 65,20. Коррекция может усилиться выше уровня 66. Однако в целом ситуация не изменится. Среднесрочно доллар/рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 64,90 — 69,50.
«На стороне рубля сейчас ряд факторов: снижение санкционных страхов, а также возможный спрос на российские госбумаги на предстоящем в среду аукционах ОФЗ», — отметил эксперт.
Читайте также: Рубль «не остался равнодушным» к обвалу нефти