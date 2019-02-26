Москва, 26 февраля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В госкомпании «Российские автомобильные дороги» пока не рассматривали рентабельность от строительства платных дорог на Крайнем Севере, но готовы это сделать, если поступит предложение. Об этом сообщил заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию госкомпании Георгий Чичерин на состоявшемся 26 февраля пресс-брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

В ходе мероприятия представителя «Автодора» попросили оценить инициативу ограничить строительство дорог на Крайнем Севере безальтернативными платными магистралями.

«Это инициатива регионов. Если нас пригласят с точки зрения нашего опыта, мы готовы рассмотреть. Пока это региональные инициативы. Мы пока в деталях не рассматриваем это», — рассказал замглавы «Автодора».

Однозначно установить, имеет ли инициатива строительства безальтернативных платных дорог инвестиционную привлекательность, в целом нельзя. Рентабельность следует рассматривать отдельно по каждому проекту, отметил замглавы «Автодора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ в первом чтении приняла проект закона, который позволит строить платные дороги, у которых нет бесплатной альтернативы в 23 регионах. При этом проезд легковых автомобилей и мотоциклов по таким магистралям предлагают сделать бесплатным.