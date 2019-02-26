Ереван, 26 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. По итогам 2018 года общий товарооборот между Ираном и Арменией составил 364 миллиона долларов, что является беспрецедентным показателем с 1991 года.

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Как сообщает агентство «Irna», торговый атташе Ирана в Армении Мохсен Рахими отметил, что в прошлом году экспорт из Ирана в Армению составил 269 миллионов долларов, что является высоким показателем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит визит в Иран 27 февраля. Это первый визит премьер-министра Пашиняна в Исламскую Республику Иран. Повестка визита будет включать широкий спектр двусторонних вопросов. В ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и многостороннего сотрудничества.

Как считают эксперты, визит Пашиняна станет серьёзным стимулом для всестороннего развития отношений между двумя сторонами.

«Визит премьер-министра Армении в Тегеран имеет особое значение для Армении после прошлогодних событий. Я думаю, что после этого новому правительству Армении необходимо представить свои взгляды, а также более чёткую картину внешней политики Еревана для должностных лиц Ирана», — заявил востоковед Вардан Восканян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Роухани уже встречались в сентябре 2018 года в Нью-Йорке. Как сообщалось по итогам встрчи, собеседники обсудили различные вопросы повестки дня армяно-иранских отношений. Они отметили важность развития экономического сотрудничества и заметили, что оно практически уступает уровню двусторонних политических отношений. Они посчитали необходимым предпринять эффективные шаги для активизации торгово-экономических связей и реализации своего потенциала.

Никол Пашинян подчеркнул, что армяно-иранские отношения носят особый характер и должны продолжать развиваться на основе крепких дружеских связей.

Со своей стороны Хасан Роухани отметил, что между двумя странами существует высокий уровень доверия. По словам иранского президента, армянская община играет важную роль в своей стране и пользуется большим уважением среди иранцев. Говоря об экономическом сотрудничестве, Хасан Роухани выразил уверенность, что соглашение о создании зоны свободной торговли, подписанное с Евразийским экономическим союзом, также даст возможность для дальнейшего углубления армяно-иранского экономического сотрудничества.

Никол Пашинян и Хасан Роухани затронули различные вопросы, в том числе сотрудничество в области энергетики, дорожного строительства и улучшения логистических условий.