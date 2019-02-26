Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Банки и сейчас не выдают гражданам новые займы, если на платежи уходит более 50% дохода заемщика, но в новом законе можно предусмотреть и другие способы снижения давления на заемщика и на рынок в целом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 26 февраля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя информацию о законопроекте об ограничении уровня закредитованности граждан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что законопроект может быть принят в течение 2019 года. Банкам запретят выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного подтвержденного дохода семьи заемщика.

«По сложившейся практике, если мы говорим именно о банках, а не о микрофинансовых организациях, займы гражданам не выдаются, если общий объем необходимых платежей превышает 50% подтвержденного дохода. Законопроект, таким образом, лишь дублирует это правило и ничего полезного для банков не несет.

Но можно было бы обратить внимание на другую проблему: что будет сказано в этом законе о взыскании долгов в случае потери заемщиком работы или снижения его дохода.

Если и в такой ситуации банкам запретят требовать более 50% дохода, и они будут вынуждены пересчитывать платежи, для заемщиков и для рынка это будет хорошей новостью. Давление на заемщиков снизится, а банки обяжут более гибко адаптироваться к финансовой ситуации заемщика», — отметил Юрий Ичкитидзе.