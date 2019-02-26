Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» начнет вторую очередь реконструкции раньше, чем предполагалось, из-за опережающих прогнозы темпов роста пассажиропотока. Об этом заявил 26 февраля генеральный директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Владимир Якушев на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

По свежему прогнозу, пассажиропоток в «Пулково» к 2039 году достигнет 35 млн пассажиров, а уже в 2025 году составит 25 млн пассажиров.

«Что для нас означает, что нужно активно переходить к строительству второй фазы аэропорта», — сказал Якушев. «Важным вопросом для нас остается и развитие неуличного вида транспорта для доставки пассажиров из города», — добавил он.

Компания «ВВСС» готова показать первоочередной план по второй очереди уже в марте, окончательный план обещают разработать до конца июня. «Какие-то меры внедрим уже в этом году, все работы будут завершены в срок до 2024 года», — сообщил Якушев.

По его словам, аэропорт намерен сосредоточиться на расширении пропускной способности с учетом темпов роста. В 2018 году зона входного контроля и контроля документов была увеличена, открыты круглосуточные стойки регистрации, расширены зоны краткосрочной парковки и бесплатной стоянки. Инвестиции составили 26 млн рублей.

«Но с учетом опережающих темпов роста мы понимаем, что нет необходимости нам ждать 2020 года для пересмотра долгосрочного плана развития. Решили в этом году досрочно эти работы выполнить», — сказал Якушев.

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Кроме того, «Пулково» расширит южную и северную посадочные галереи, модернизирует багажную систему, внедрит систему электронных посадочных билетов. Аэропорт обсуждает, как сделать отдельную удобную инфраструктуру для авиакомпаний-лоукостеров, а также уже начал проектировать скоростные рулежные дорожки.

В прошлые годы мотивационная программа по привлечению новых перевозчиков показала свою эффективность, так что Якушев просит Смольный продолжить программу, а также благодарит за поддержку в переговорах о введении электронных виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2019 года комитет по инвестициям Санкт-Петербурга решил отменить конкурс на создание скоростной железнодорожной ветки от Витебского вокзала в международный аэропорт «Пулково». В процессе ревизии проекта может быть изменена конечная точка «аэроэкспресса», и его направят не на Витебский, а на Балтийский вокзал Петербурга.

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Ранее, вместе с «аэроэкспрессом», рассматривалась возможность продлить до «Пулково» первую (красную) линию метро или построить в аэропорт линию наземного скоростного трамвая.