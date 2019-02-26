Курган, 26 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Курганской области планируется ввести централизованную модель организации питания для школьников и студентов. Делается это для того, чтобы повысить качество обедов в образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования и науки Курганской области.

Екатеринбург.рф Школьное питание

Питанием школьников в Курганской области озаботились после скандала в Юргамышской средней школе, ученики которой сбросили 18 февраля в социальные сети фотографию супа с ошмётками некоего субпродукта, которые прозвали «мясом ежа». И хотя директор школы оправдывалась, что блюдо в тот день готовилось из тушёнки высшего качества, шумиха довела до проверки факта Роспотребнадзором и даже следственным управлением СКР по Курганской области.

Как отметил на пресс-конференции 25 февраля 2019 года руководитель департамента образования и науки Зауралья Эдуард Абрамов, фото в сети вполне может оказаться фейком. Тарелка с экзотическим кусочком не была показана по факту ни поварам, ни учителям, ни директору школы.

Однако Эдуард Абрамов признал, что в системе школьного питания региона нет порядка. Необходима сетевая модель организации завтраков и обедов для школьников и студентов, которая уже действует в Шадринске, Кургане, Куртамышском и Шумихинском районах.

«Такая организация питания наших школьников и студентов представляется мне более выгодной и удобной, потому что ею занимаются профессионалы, специализированные организации, которые берут на себя ответственность за весь процесс, имеют для этого необходимые ресурсы. Сегодня мы ведем переговоры, у нас уже есть ряд контактов, с которыми мы могли бы взаимодействовать в дальнейшем в этом вопросе. Еще один важный акцент в этом вопросе — взаимодействие с зауральскими производителями продуктов питания», — заявил Эдуард Абрамов.

Глава регионального департамента образования акцентировал внимание и на эстетике питания — на внешнем виде блюд, посуды, сервировке обеденных столов.

А также предложил привлечь общественность к вопросам организации питания в образовательных учреждениях, усилить в данном вопросе родительский контроль.