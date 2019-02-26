Обнинск, Калужская область, 26 февраля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Обнинским городским судом Калужской области вынесен приговор в отношении 44-летней местной жительницы, которая обвинялась в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения. Как сообщил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Обнинска Даниил Власов, женщина, занимая руководящую должность в муниципальном учреждении дошкольного образования, в период с 2013 по 2016 год фиктивно трудоустроила в данное учреждение четверых лиц, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.

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В указанный период времени несуществующим работникам была начислена заработная плата в общей сумме более 1 млн 500 тысяч рублей. Около одного миллиона рублей подсудимая израсходовала на нужды образовательного учреждения, а 500 тысячами распорядилась по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию финансовый ущерб.

Свою вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме и в ходе следствия полностью возместила причиненный ущерб.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Калужской области вынесен приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера отдела культуры Износковского района за совершение растраты с использованием служебного положения. С января 2012 года по декабрь 2016 года в районном отделе культуры приняли на работу двух граждан, достоверно зная, что работники трудоустроены фиктивно и их обязанности по занимаемым должностям не исполняются. В результате преступных действий бюджету района был причинен ущерб на общую сумму более 4 млн рублей.