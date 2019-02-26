Кишинёв, 26 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон готов начать консультации с лидерами партий, прошедших в парламент по итогам выборов 24 февраля. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил на пресс-конференции, что консультации начнутся сразу после утверждения результатов выборов Конституционным судом.

Kremlin.ru Игорь Додон

Партиями по его словам, предстоит договариваться о формировании коалиции и выдвижении премьера. А если они не договорятся, парламент будет распущен и пройдут досрочные парламентские выборы. Эту вероятность Додон оценил, как высокую, а досрочные выборы, по его словам, могут пройти уже летом, вместе с местными выборами в стране.

Конституционный суд рассмотрит результаты голосования на парламентских выборах до 15 марта. А первое заседание парламента должно пройти не позднее 27 марта.

Ранее, напомним, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк заявил о готовности вести переговоры о создании правящей коалиции и формировании правительства. С кем именно он будет договариваться, Плахотнюк не уточнил.

В новый молдавский парламент прошли пропрезидентская Партия социалистов (35 мандатов), правящая Демпартия (30 мандатов), оппозиционный блок ACUM (26 мандатов), партия «Шор» (семь мандатов) и три независимых кандидата, близких к Демпартии. Наиболее вероятным сценарием считается создание коалиции с участием Демпартии Владимира Плахотнюка, партии «Шор» и фракции социалистов или ее части. Вторым вероятным вариантом называют роспуск парламента и проведение досрочных выборов.