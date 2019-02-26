Киев, 26 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕC и Шенгенcкого соглашения в течение 2018 г. выросло сразу на 55%.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Такую информацию сегодня, 26 февраля, обнародовали украинские СМИ, ссылаясь на данные ГО «Европа без барьеров» и ежегодный анализ рынков Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex).

Согласно источнику, в 2018 г. количество отказов для украинцев составило 57 593 случая по сравнению с 37 114 в 2017 году. Больше всего отказов — 46 184 — зафиксировано на польско-украинской границе.

Как говорится в материале, главными причинами отказов во въезде в ЕС является отсутствие документов, обосновывающих цель поездки и условия пребывания, а также отсутствие достаточных средств для существования.

Также среди распространенных причин — отсутствие действующей визы или разрешения на проживание, отсутствие неиспользованных дней в рамках 180-дневного периода, наличие записи в отношении лица в Шенгенской информационной системе.

Также, отмечает источник, продолжают происходить случаи, когда украинцы пытаются пересечь границу с ЕС вообще без загранпаспорта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Европейская комиссия приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной. Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что в целом Украина выполняет свои обязанности, но должна принять меры по борьбе с коррупцией, а также реализовать рекомендации отчета прошлого года. В документе было указано, что нерегулярная миграция с Украины остается высокой, в связи с чем от властей ожидают принятия необходимых мер, а также отмечалось наличие организованной преступности с участием украинских граждан.

25 февраля президент Порошенко заявил, что украинцы более 2 миллионов раз посетили страны ЕС без виз со времени вступления в силу безвизового режима.

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «в основном соблюдают» требования безвизового режима с ЕС.

«Случаев, когда после завершения 90-дневного периода они нелегально остаются в Европе, немного. Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика… Большинство украинских трудовых мигрантов не злоупотребляют безвизом для работы в Европе, а работают там легально», — заявил глава украинской дипломатии.