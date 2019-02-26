Москва, 26 февраля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий частичную отмену виз для въезда в Россию, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Согласно законопроекту, граждане иностранных государств, «проводящих в отношении Российской Федерации дружественную политику, имеющих с Российской Федерацией тесные экономические и иные проекты и связи», могут находиться на территории страны в течение 14 дней без виз.

Перечень этих государств должно определять правительство РФ, следует из документа.

В этот список могут быть включены и страны Евросоюза, считает Миронов.

«Своим законопроектом мы предлагаем снять визовые ограничения для туристов из тех стран, которые невзирая на санкционный режим продолжают экономическое и гуманитарное сотрудничество с Россией. Из европейских государств в этот список можно было бы включить в первую очередь Германию, Италию, Австрию, которые активно поддерживают совместные энергетические проекты, в частности, «Северный поток», бизнес которых, зачастую при молчаливой поддержке государства, все более активно выступает против санкций, которые доброжелательно принимают российских туристов», — отметил депутат Госдумы.

По оценкам экспертов, смягчение визового режима способно сразу на треть увеличить въездной турпоток, отметил также Миронов.