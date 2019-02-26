Южно-Сахалинск, 26 февраля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Состоявшийся запуск подводной волоконно-оптической линии связи с Сахалином обеспечит скоростным безлимитным интернетом жителей, бизнес и бюджетные организации на Курильских островах, сообщает 26 февраля пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Проект реализован в рамках программы социально-экономического развития Курильских островов. Объём средств, направленных на его реализацию, составил 3,3 млрд рублей, из них 2,7 млрд выделено из федерального бюджета, оставшаяся сумма вложена «Ростелекомом».

Беспроводной интернет соединил Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир), селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан).

Напомним, строительство линии связи началось летом 2018 года. Общая протяженность линии составляет 815 километров. Она обеспечит пропускную способность — 40 Гбит/с на каждом из направлений, при этом предусмотрена возможность расширения до максимальной пропускной способности — 8 Тбит/с.

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