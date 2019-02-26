Киев, 26 февраля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. После запрета на Украине российской социальной сети «Вконтакте» из неё ушла часть украинских пользователей, а остальные начали ещё сильнее критиковать происходящее в стране, заявил постоянный представитель Украины в ПАСЕ, дипломат Дмитрий Кулеба 25 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ВКонтакте

Дипломат рассказал, что, по данным исследовательского центра НАТО, на подконтрольной Украине территории количество пользователей «Вконтакте» с момента её запрета уменьшилось в 3,2 раза. Оставшиеся пользователи за это время на 16% нарастили число подписчиков и на 20% увеличили количество сообществ, в которых участвуют. Число идеологических записей возросло с 36% до 52%. Аудитория украинских пользователей «Вконтакте» значительно помолодела, во многом из-за того, что люди старшего возраста не знают о VPN и других способах обойти блокировку.

«Приведённые данные показывают, что в основном «Вконтакте» стала сетью разбросанных по Украине сторонников российской интерпретации событий, которые чувствуют себя отверженными, активно устанавливают сетевые связи и радикализируются», — считает Кулеба.

По его мнению, службе безопасности Украины следует следить за деятельностью украинских пользователей «Вконтакте» и точечно их «выцеплять».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году СБУ задержала за «антиукраинскую деятельность» 49 администраторов групп социальных сетей.

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