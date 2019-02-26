Каракас, 26 февраля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. С учетом того, что украинский сценарий развития событий в Венесуэле пока не работает, Вашингтон намерен сформировать глобальную коалицию и, возможно, действовать по ливийскому сценарию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

В своем интервью Fox News 24 февраля государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что дни режима Мадуро «сочтены». Кроме того, он подчеркнул, что США «собираются делать то, что нужно сделать», и они не остановятся, пока «не удостоверятся», что «есть более светлое будущее для народа Венесуэлы», которое включает в себя постоянную поддержку самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо.

В отношении военного вмешательства в дела в Венесуэле было сказано, что рассматривается каждый вариант. Майк Помпео также назвал Николаса Мадуро «больным тираном».

На 25 февраля запланирована встреча двенадцати стран «группы Лимы». Она пройдет в Боготе, столице Колумбии. На ней будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс. Там же будет и самопровозглашенный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Согласно сообщению Хуана Гуайдо в своем Твиттере 23 февраля, он намерен официально предложить международному сообществу использовать «все возможности для освобождения нашей родины, которая сражается и будет сражаться». Данное обращение самозванца, естественно, может быть применено в том числе и для организации военной интервенции против Венесуэлы.