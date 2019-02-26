Москва, 26 февраля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Такие разъяснения дал пленум Верховного суда России на сегодняшнем заседании, 26 февраля.

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Пленум ВС принял поправки в своё постановление от 7 июля 2015 года 2015 года о судебной практике по делам о легализации доходов. Согласно внесённым изменениям, теперь нельзя отмывать преступные доходы, преобразованные из виртуальных активов.

«Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», — говорится в документе.

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Как подчеркнул судья Верховного суда Александр Червоткин, пленум не вводит определение криптовалюты, которого пока нет в российском законодательстве, сообщает портал Право.ру. Однако, по его словам, разъяснения по этому вопросу в настоящее время необходимы. Это связано с тем, что в последние годы в практике появились случаи, когда полученная от продажи наркотиков криптовалюта вводилась в оборот путём снятия наличности с банковских терминалов.

«У нас есть конкретные обвинительные приговоры», — добавил Червоткин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, заявляла глава Центробанка России Эльвира Набиулина. По её словам, анонимность криптовалют несёт риски для обычного денежного обращения и даёт широкие возможности для отмывания денег. Набиулина подчеркнула, что Банк России не допустит использования криптовалют на рынке России как денежных суррогатов.