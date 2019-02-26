Ярославль, 26 февраля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области предлагает не считать доходом пенсионера выплаты, которые получают опекуны детей, оставшихся без попечения родителей. Омбудсмен обратился в Ярославскую областную думу с целью внесения изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Деньги

Речь идет о пенсионерах, которые являются опекунами детей. Опекунам выплачивается вознаграждение из бюджета. Сейчас в этом случае они приравниваются к работающим пенсионерам и не получают индексации пенсии.

«Ко мне обратился 72-летний мужчина, он оформил опеку на себя после смерти матери детей. И ему снизили пенсию. Это несправедливо. Кроме того, содержание ребенка в детском доме обходится на порядок дороже, чем в семье. А бабушки и дедушки нередко оформляют опекунство на своих внуков в случае смерти родителей или лишения их родительских прав. Других средств кроме пенсии и социальных выплат у них нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По мнению Михаила Крупина, денежные средства, получаемые опекунами, идут на удовлетворение потребностей несовершеннолетних опекаемых и не могут являться доходом. Инициатива будет рассмотрена в Ярославской областной думе и в случае поддержки вынесена в Госдуму России.