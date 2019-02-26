Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил в стенах Исаакиевского собора песню советских времен про ядерный удар советской подлодки по целям в США, среди которых — Вашингтон. Позже представители хора пояснили, что эта песня — документ эпохи, а не политическое выступление.

Mil.ru Атомная подлодка

Выступление хора в Исаакиевском соборе состоялось 23 февраля, в День защитника Отечества. Исполнялись произведения Василия Соловьева-Седова, Александры Пахмутовой, Георгия Свиридова, Родиона Щедрина, Владимира Высоцкого и других авторов. Запись выступления была выложена на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

В ходе часового концерта нашлось место и песне «На подводной лодочке с атомным моторчиком». В ней в сатирической форме поётся о ракетном ударе советской атомной подлодки по Соединенным Штатам и последующей авиационной бомбардировке территории США.

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!

<…>

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Видеозапись c этой песней вызвала общественный резонанс. Некоторые комментаторы в соцсетях обвинили артистов в разжигании войны «по указке Кремля», а также высказали возмущение тем, что такие песни исполняются в здании Исаакиевского собора. В связи с этим представители Концертного хора Санкт-Петербурга решили разъяснить свою позицию.

«Для понимания того, что было на нашем концерте, достаточно знать две вещи. Во-первых, песни, которые мы поем, — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры», — говорится в сообщении хора, опубликованном 26 февраля.

Хористы объяснили, что «концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения».

«Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать. Приходите на концерты, не занимайтесь политиканством!» — сказано в заявлении хора.