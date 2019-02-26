Киев, 26 февраля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Украинским шахтёрам пора понять, что время плоских шуток прошло, и погнать Петра Порошенко вместе с прочими политическими балеринами поганой метлой из руководства государством, отметил во вторник, 26 февраля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Украины, сделанные во время одной из встреч в рамках его предвыборной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на встрече с избирателями Порошенко предложил первому вице-премьеру Степану Кубиву рассказать о ситуации с задолженностью по зарплате, а в ответ на вопрос из зала о долгах сказал автору вопроса: «Ты такой же шахтёр, как я балерина».

«Шахтёру, требовавшему от него прямого ответа на вопрос о погашении задолженности по зарплате, Петр Порошенко не нашёл ничего умнее как ответить, что тот такой же шахтёр, как он балерина.

Порошенко не балерина, это точно. Президент он или не президент, украинцы ответят себе 31 марта. Для меня он никогда не был президентом, но наш президент его в этом качестве всё же в своё время признал…

А вот задавший ему вопрос шахтёр — шахтёр? Если шахтёр, то почему спокойно отреагировал на оскорбление со стороны Порошенко? Да и почему зал встретил это оскорбление смехом? Они что, домой вернутся вновь без зарплат и скажут жёнам, что славно на встрече с Порошенко посмеялись?

Шахтёрам, конечно, свойственно ошибаться. В начале 1991 года в СССР они активно митинговали в поддержку Ельцина; в 1998 году требовали его отставки. Между этими датами много было всякого — надеюсь, мы это пережили.

Хочется верить, что и украинские шахтёры вразумятся, поймут, что время плоских шуток прошло, и погонят 31 марта Порошенко и прочих украинских политических балерин поганой метлой», — отметил Михаил Демурин.