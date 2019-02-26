Москва, 26 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования ответственности за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля. Речь идет о видах, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами.

Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884

Статью 258.1 Уголовного кодекса предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, указали в правительстве, конструкция частей первой и второй статьи 258.1 УК РФ значительно сужает круг субъектов преступления, не позволяя привлечь к ответственности лиц, использующих служебное положение, но не относящихся к числу должностных лиц (например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств). По этим причинам свыше 97% преступников, в том числе действовавших в составе группы по предварительному сговору либо использовавших служебное положение, осуждены по наименее тяжкой части первой статьи 258.1 УК РФ, — об этом свидетельствуют данные правоприменительной практики.

В этой связи законопроектом расширяется круг субъектов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части второй и частью второй статьи 258.1 УК РФ, путем замены квалифицирующего признака «совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения» на такой квалифицирующий признак, как «совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения».

«Использование служебного положения выражается не только в умышленном использовании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими экологических преступлений», — указали авторы.

Также законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 258.1 УК РФ, усиливающее наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет взамен предусмотренного трехлетнего срока.

Одновременно корректируются сроки принудительных работ и лишения свободы в санкциях частей первой — третьей статьи 258.1 УК РФ в сторону увеличения.

«Перевод деяний, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким позволит проводить полноценный спектр оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», включая прослушивание телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации», — отмечают в правительстве.