Киев, 26 февраля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на встрече с командованием ВСУ в Киеве, сообщило 26 февраля информационное агентство «УНИАН».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Плрошенко

"Считаю, что угроза полномасштабной войны является не декларацией, она вполне реальная», — заявил он.

По мнению Порошенко, подготовка идёт на граничащих с Украиной территориях Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что Украина уже несколько лет ведёт «войну» с Россией и даже успела одержать «локальную победу».

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Напомним, под предлогом «войны с Россией» Украина с 2014 года проводит карательную операцию против собственных граждан, живущих в Донбассе. Украинским националистам не нравится русская идентичность жителей данного региона.