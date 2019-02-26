Ярославль, 26 февраля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Жители Ярославля оспорили решение Кировского районного суда, который признал законным выдачу разрешения на строительство жилого дома в квартале, ограниченном Волжской набережной, улицами Суркова и Красный съезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жильцы окрестных домов.

Sudrf.ru Кировский суд Ярославля

Жители оспаривали разрешение, выданное мэрией компании «Дом на набережной» на том основании, что не были проведены публичные слушания. Мэрия полагала, что такие слушания проводить было не нужно.

В марте Ярославский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу жителей. К заседанию суда поддержку борцам с строительством в зоне ЮНЕСКО оказал департамент строительства Ярославской области. Департамент полагает, что разрешение на строительство выдано незаконно.

«Поскольку строительство многоквартирного жилого дома с тремя надземными этажами не предусмотрено в видах разрешенного использования, перечисленных в ГПЗУ, разрешение на строительство такого объекта выдано с нарушением требований действующего законодательства», — говорится в отношении к апелляционной жалобе департамента строительства Ярославской области.

Апелляция жителей будет рассмотрена в марте. Надежду противникам стройки в центре Ярославля дает решение областного суда, который недавно отменил решение суда первой инстанции по аналогичной стройке на улице Большой Октябрьской.