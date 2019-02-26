Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не имеют стратегии развития метрополитена, не знают, как завершать начатые работы по строительству новых участков метро, как налаживать испорченные отношения с ОАО «Метрострой» или, наоборот, как выходить из них, не нанеся городу вреда. Такой вывод сделала глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина из письма и.о. председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Андрея Семчанкова.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Ранее Шишкина просила врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предоставить информацию о стратегии метростроения в Санкт-Петербурге в связи с кризисной ситуацией вокруг ОАО «Метрострой».

Как сообщил политику и.о. главы КРТИ, по состоянию на 20 февраля 2019 года общая сумма задолженности ОАО «Метрострой» перед СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (заказчик строительства метро) составляет 3,556 млрд рублей. Долги ОАО «Метрострой» перед банками и субподрядчиками составляют, по данным КРТИ, порядка 10 млрд рублей.

«Данная ситуация привела к предбанкротному состоянию основных субподрядчиков ОАО «Метрострой», а также приводит к социальному напряжению среди рабочих и оттоку специалистов и рабочих из отрасли метростроения в Санкт-Петербурге. Работы на объектах не ведутся, за исключением работ по поддержанию горных выработок», — заявил Семчанков.

По его словам, поставленная Смольным перед «Метростроем» задача в срок до 8 февраля подготовить план мероприятий по нормализации ситуации в компании не выполнена.

Под вопросом остаются сроки достройки Фрунзенского радиуса, который должен был заработать еще в декабре 2018 года. Этого не произошло, и срок окончания работ был перенесен на июнь 2019 года. Теперь же «Метрострой» просит отодвинуть срок до 31 августа 2019 года, сообщил в письме Марине Шишкиной и.о. главы КРТИ.

«Комитет вынужден делать выводы о том, что без дополнительного привлечения в сферу метростроения Санкт-Петербурга организаций, обладающих необходимыми трудовыми и финансовыми ресурсами, строительство объектов метрополитена в рамках действующих государственных контрактов грозит превратиться в долгострой, а планы по развитию метрополитена — стать неисполнимыми», — признал Андрей Семчанков.

По словам Марины Шишкиной, из письма КРТИ она делает вывод, что у города «вообще отсутствует какая-либо стратегия развития метрополитена: сроки срываются, авансы не отрабатываются, тысячам метростроевцев месяцами не платят зарплату».

«Откровенное письмо главы КРТИ просто зафиксировало, что у нового состава Смольного нет решения проблемы, которая при прежних градоначальниках так остро не вставала <…> Такого тотального кризиса, как теперь, с метростроением в Санкт-Петербурге никогда не было. Фактически глава КРТИ фиксирует: мы ничего не можем, метро в Петербурге развиваться не будет», — заявила лидер петербургских справороссов.

Напомним, что в конце января Смольный решил расторгнуть все госконтракты с «Метростроем» из-за срыва сроков работ по строительству новых линий, но вскоре отменил это решение, дав компании шанс исправить ситуацию и возобновить подземные работы.

Напомним, «Метрострою» удалось добиться мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, общая сумма претензий которой в адрес компании составляет почти 1 млрд рублей. «Метростро» сможет выплатить их в рассрочку. Это позволит компании возобновить хозяйственную деятельность и начать расчет с подрядчиками, которые задолжали рабочим.

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По данным КРТИ, в настоящее время ведется строительство четырех объектов по госконтрактам, заключенным с ОАО «Метрострой»: строительство Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная» (стоимость работ 33,987 млрд руб.); строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (20,781 млрд руб.); строительство участка Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», и участка от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» (37,720 млрд руб.). До сих пор не до конца окончено строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая», включая станцию «Новокрестовская» (31,684 млрд руб.).