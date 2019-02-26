Калуга, 26 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Калужской области состоялся ежегодный конкурс «Предприниматель года — 2018». Это единственная премия в области предпринимательства для малого и среднего бизнеса в регионе. Как сообщила 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM президент Ассоциации предпринимателей Инна Евсина, основная цель конкурса — «сказать спасибо бизнесу», поощрение лучших предпринимателей области, продвижение идеи создания бизнеса, популяризация достижений предпринимательства и развитие благотворительности для поддержания развития общества и экономики страны.

Фото пресс-службы Ассоциации предпринимателей Калужской области Лучшие предприниматели 2018 года.

На церемонии награждения в Калуге были объявлены лауреаты премии «Предприниматель года — 2018» в Калужской области, а также победители в номинациях «Предприниматель года в сфере розничной торговли», «Женское предпринимательство», «Сельское хозяйство», «Информационные технологии», «Предприниматель года в сфере услуг», «Фитнес и здоровый образ жизни», «Предприниматель года в производстве», «Строительство», «Инновации», «Медицинские услуги и сфера красоты», «Социально-ответственный бизнес», «Сфера общественного питания» и «Промышленность».

Всего было роздано 16 статуэток. В двух номинациях были определены по два победителя, разделивших первое место. Кроме этого по итогам заявок жюри выделила номинацию «Промышленность». Не состоялись номинации «Легкая промышленность», «Молодой предприниматель», «Индустрия гостеприимства» и «Прорыв года». В премии принимали участие также бизнесмены из Обнинска, Боровска, малых городов районов Калужской области.

«Каждый предприниматель получил возможность рассказать о себе и своем бизнесе, получить клиентов, найти партнеров, перенять опыт или пообщаться с лучшими предпринимателями страны и просто подарить себе праздник, итоговое событие имело огромный успех и широкий масштаб и охват аудитории», — сказал Инна Евсина.

В 2020 году в конкурсную программу планируется ввести номинацию «Выбор народа», которая будет определяться предварительными оценками жюри, и те предприниматели, набравшие большое количество баллов, но не получившие награды, смогут победить при помощи голосования в зале во время итогового мероприятия.