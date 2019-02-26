Шарлотт, США, 26 февраля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:110.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Коди Зеллер, набравший 28 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Клэй Томпсон, на счету которого 26 очков. Кроме того, форвард Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 19-м месте.

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23).

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