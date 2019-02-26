Калуга, 26 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. С начала 2019 года на дорогах Калужской области было зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, где шесть человек погибли, один из которых ребенок. 38 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, из них шестеро детей.

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Как сообщили 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, только в феврале произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 15 человек получили травмы, один из которых ребенок.

Так, 23 февраля 33-летний водитель автомобиля Mazda наехал на 38-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадал пешеход. С полученными травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

На парковках водители зачастую осуществляют движение задним ходом, и нередко на данной территории также происходят наезды на пешеходов. К примеру, 16 февраля на территории парковки магазина «Пятерочка» на ул. Дзержинского водитель автомашины Toyota, двигаясь задним ходом, наехал на 82-летнюю женщину, которая находилась позади транспортного средства. В результате наезда пожилую женщину с полученными травмами пришлось госпитализировать.