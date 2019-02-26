Москва, 26 февраля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Миллиарды рублей потерял Сбербанк из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом на «Уроке цифры» заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Он пояснил, что искусственный интеллект обычно принимает решение в больших системах. Если в алгоритме окажется маленькая ошибка, последствия могут оказаться весьма существенными.

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В Сбербанке о таких случаях знают непонаслышке. Банк терял миллиарды рублей из-за того, что на больших объемах данных была допущена небольшая оплошность. Вместе с тем, ошибки помогают «калибровать, верифицировать» систему искусственного интеллекта, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф рассказал о последствиях внедрения искусственного интеллекта для кадрового состава Сбербанка. До 70% менеджеров среднего звена попадают под сокращение. Большинство из них, однако, остаются в банке после переобучения.

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