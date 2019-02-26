Киев, 26 февраля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Украина последние пять лет продолжает закупать российское голубое топливо «через Марс». Об этом в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV заявила кандидат на пост президента Украины, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам политика, жителей Украины обманывают представители официального Киева, которые говорят о прекращении закупок газа у Российской Федерации.

«Я не просто вам (журналистам) говорю, — сказала Тимошенко. — Я готова документально доказывать (поставки российского газа на Украину)».

Кандидат на пост президента Украины уточнила, что власти Украины, которые транспортируют российский газ «по документам через Марс», закупают российское топливо под видом европейского с наценкой до $100 за 1 тыс. кубометров.

По ее словам, «специальные закольцованные газопроводы», которые позволяют скрыть реальное происхождение голубого топлива, построены на границе между Украиной и другими странами Европы.

Напомним, 19 февраля 2019 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире украинской телепередачи «Свобода слова» на ICTV заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет.

По его словам, для того, чтобы отказаться от импортного газа, необходимо раскручивать очень «сложную и закрытую систему» — доступ к украинским недрам.

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