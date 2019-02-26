Москва, 26 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее проходит трехдневная программа «Сохраняя и защищая произведения искусства. Дублирование произведений живописи. Реставрация бумаги». Ведущие специалисты по реставрации из Нидерландов — одного из лидеров восстановления произведений искусства — знакомят работников российских музеев с последними технологиями и методиками реставрации. В 2019 году — а нынешний семинар уже четвертый по счету — с лекциями выступят директор Фонда культурной инвентаризации (SCI, Нидерланды) Лия Гортер, преподаватель Университета Амстердама по программе реставрации и консервации бумаги и книжных изданий Бас ван Фелзен, ведущий реставратор и глава образовательной программы крупнейшего в Нидерландах и Европе реставрационного Ателье Лимбург (SRAL, Нидерланды) Кейт Сеймур. Именно опыт Ателье Лимбург особенно важен сейчас в преддверии сложнейших работ, связанных с реставрацией полотна «Иван Горозный» Ильи Репина, пострадавшего от рук вандала в мае 2018 года, — отметила Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи.