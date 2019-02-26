В московском районе Северное Бутово появится детский сад на 230 мест
Москва, 26 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы появится новый детский сад, сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Объект общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 230 мест, его планируют построить в районе Северное Бутово.
«Фасады проектировщики решили облицевать панелями из хризотилцемента, плитами из керамогранита и мелкой клинкерной плиткой. Цвет внимательно подбирали так, чтобы он совпадал с окружающей застройкой»,— отметил Сергей Кузнецов.
Трёхэтажное здание рассчитано на 10 групп. В детском саду появится столовая с лифтом для подъёма еды, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, комнаты для творческих кружков. Для каждой из групп будет доступна своя индивидуальная игровая площадка с навесом, её оборудуют на огороженной территории.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура согласовала проект строительства детского сада на 250 мест на западе Москвы в районе Солнцево. Всего в 2018 году в Москве ввели в эксплуатацию 22 объекта образования — 13 детских садов более чем на 3 тыс. мест и 6 школ почти на 4 тыс. учащихся.
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