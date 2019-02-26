Москва, 26 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы появится новый детский сад, сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Объект общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 230 мест, его планируют построить в районе Северное Бутово.

«Фасады проектировщики решили облицевать панелями из хризотилцемента, плитами из керамогранита и мелкой клинкерной плиткой. Цвет внимательно подбирали так, чтобы он совпадал с окружающей застройкой»,— отметил Сергей Кузнецов.

Трёхэтажное здание рассчитано на 10 групп. В детском саду появится столовая с лифтом для подъёма еды, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, комнаты для творческих кружков. Для каждой из групп будет доступна своя индивидуальная игровая площадка с навесом, её оборудуют на огороженной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура согласовала проект строительства детского сада на 250 мест на западе Москвы в районе Солнцево. Всего в 2018 году в Москве ввели в эксплуатацию 22 объекта образования — 13 детских садов более чем на 3 тыс. мест и 6 школ почти на 4 тыс. учащихся.

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