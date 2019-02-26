Симферополь, 26 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Массовые беспорядки и столкновения у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года, спровоцированные проукраинскими радикальными силами, были точкой невозврата, после которой стало понятно, что крымчанам с Украиной уже не по пути. Такое мнение 26 февраля выразил спикер парламента республики Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«С той властью, с тем государственным переворотом нас уже ничего не связывает. Именно в этот день стало понятно, что Крым должен быть по их планам уничтожен. И эти планы были совершенно реальными, это не иллюзия или миф. Крымчане встали здесь на защиту своего парламента, и это очень важное событие в истории крымского парламентаризма», — отметил Константинов.

По его словам, это противостояние стало той точкой, после которой произошли события крымского референдума и Крымской весны, которые уже стали мировым достоянием.

Напомним, 26 февраля 2014 года возле здания парламента республики погибли два человека, ещё около 80 получили ранения.