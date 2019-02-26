Чечня, 11 мая, 2006, 09:53 — ИА Регнум. Основная версия причины пожара цистерн с нефтепродуктами в Чечне - теракт, заявил председатель комиссии по ЧС чеченского правительства и руководитель аппарата президента республики Абдулкахир Израилов. По его словам, как передает РСН, "на одной из цистерн обнаружены следы обстрела, свидетельствующие о том, что пожар мог возникнуть в результате теракта".

Как сообщало ИА REGNUM, на железнодорожной станции Брагуны в Гудермесском районе Чечни горели цистерны с нефтепродуктами. Пожар ликвидирован в течение двух часов. Сгорели 4 "КамАЗа", 6 цистерн и 6 прицепа. Пострадавших нет.