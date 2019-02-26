Тегеран, 26 февраля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Большая часть парламентариев Ирака подписала письмо с просьбой к президенту Ирана Хасану Рухани не отправлять в отставку министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает 26 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Ранее глава внешнеполитического ведомства подал на имя Рухани прошение об отставке, в своем интервью по данном поводу он намекнул на давление со стороны некоторых оппозиционных политиков.

«Сначала мы должны избавить нашу внешнюю политику от зависимости со стороны партийных разногласий», — подчеркнул Зариф, добавив, что разногласия являются ядом для внешней политики Ирана.

Напомним, 25 февраля Джавад Зариф подал в отставку, однако он по-прежнему остается на своем посту, так как президент Ирана Хасан Рухани пока не принял прошение дипломата.