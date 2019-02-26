Курган, 26 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области продолжают оптимизировать чиновничий аппарат. Очередные сокращения грядут в подразделениях, занимающихся госзакупками, сообщил на официальных страницах в социальных сетях глава Зауралья Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области

За три месяца, с начала декабря 2018 года в правительстве Курганской области было сокращено 200 дублирующих должностей и ликвидировано 10 правительственных структур с избыточным функционалом, информирует Шумков. Это принесёт бюджету региона экономию в размере 80 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области работает комиссия по оптимизации правительства региона. По информации ревизоров в ноябре 2018 года число чиновников по отдельным департаментам было превышено на 30−40% от разумной численности.

«Количество работников по всем департаментам — 1500 человек. Из них 100 — это сисадмины, 145 заняты кадровой работой, 160 бухгалтеров», — приводил ранее статистику Вадим Шумков.

Тогда же было обещано подвергнуть оптимизации и организации, которые напрямую не связаны с исполнением государственных полномочий, однако находятся на бюджетном балансе.