Нью-Дели, 26 февраля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман призвала граждан не винить правительство страны, возглавляемое Индийской народной партией, за невыполнение обещания построить храм Рамы в священном городе Айодхья.

(сс) Archive U.S. Secretary of Defense Нирмала Ситхараман

Она выразила уверенность, что правительство Нарендры Моди активно занимается этим вопросом, однако правительство штата замедляет решение многих вопросов, включая и этот.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр обороны отметила, что правительство обратилась в Верховный суд Индии для предоставления земли для строительства храма.

В своем интервью Нирмала Ситхараман заявила, что этот насущный для индусов вопрос будет в скором времени решен.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце XX века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.