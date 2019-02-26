Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 февраля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области прекращает работу портал по приему обращений граждан «Управград». Постановление о прекращении его работы с 1 марта 2019 года размещено на официальном сайте администрации городского округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

Портал был создан в ноябре 2017 года по инициативе бывшего мэра Владимира Волкова как информационная система приема и обработки сообщений по вопросам деятельности органов местного самоуправления. Зарегистрированные на портале жители Переславля могли оставлять сообщения, на которые администрация должна была отреагировать в течение 10 дней. Также на портале проводились опросы по выбору территорий для благоустройства и другие опросы городского значения.

«Мы готовы отработать любую яму, канаву, протечку или ещё что-то. Поэтому говорим людям, приходите, звоните, пишите на портал. Все проблемы быстрее решаются вместе», ― так прокомментировал создание портала «Управград» в ноябре 2017 года глава Переславля Владимир Волков.

В сентябре 2017 года в Ярославской области был создан портал «Делаем вместе» с теми же целями и функционалом. Получилось так, что «Управград» Переславля-Залесского и областной портал «Делаем вместе» дублировали друг друга. Активные жители Переславля оставляли обращения на обоих порталах, однако чаще всего получали отписки, и после первых обращений разочаровывались в данных ресурсах.

В постановлении администрации Переславля за подписью Валерия Астраханцева говорится о том, что портал «Управград» перестанет работать в связи с созданием портала «Делаем вместе». Региональный портал «Делаем вместе» также развивается медленно. Так, за полтора года работы на нем зарегистрировалось всего немногим более 4 тысяч пользователей.

Вероятно, закрытие «Управграда» связано и с необходимостью экономии бюджетных средств.