Оренбург, 26 февраля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области в развитие малого и среднего бизнеса ежегодно вливается финансирование из бюджетов разных уровней. Представители этого сектора экономики подают заявки на реализацию конкретных проектов и получают субсидии. Тем временем в регионе отмечен отток индивидуальных предпринимателей на фоне увеличения числа малых предприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства направлено 54 млн 130,1 тыс. рублей, из которых 31 млн 157,8 тыс. рублей — средства субсидии, привлеченной из федерального бюджета. От субъектов предпринимательства поступило 182 заявки. Профинансировано 154 проекта на общую сумму около 243,1 млн рублей. В результате выдачи микрозаймов создано 296 новых рабочих мест, сохранено 1212, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Выделенные денежные средства предоставлены в виде субсидии на развитие микрофинансирования и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства, на возмещение затрат центра поддержки экспорта, на создание центра молодежного инновационного творчества, а также на развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах.

В Оренбургской области функционируют три некоммерческие организации, включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций: Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания), Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства и Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка. С их помощью предприниматели получают микрозаймы на развитие бизнеса. В 2018 году на увеличение капитализации микрофинансовых организаций области дополнительно направлено более 17 млн рублей из средств областного и федерального бюджетов.

По данным Оренбургстата, с 2016 года на территории Оренбургской области отмечено снижение числа индивидуальных предпринимателей (с 46 037 до 45,5 тысячи), увеличение количества малых предприятий (с 20 792 до 21 тысячи).

В 2016 году в Оренбургской области осуществляли деятельность 20 792 малых предприятия (в том числе 19 422 микропредприятия) с численностью работающих 119,6 тысячи человек. Доля области в общем количестве малых предприятий в Приволжском федеральном округе в 2016 году составила 4,3%. В 2017 году работало 21 377 малых предприятий (в том числе 19 048 микропредприятий) с численностью работающих 139,4 тысячи человек. Доля области в общем количестве малых предприятий в Приволжском федеральном округе составила 4,5%.

В 2016 году в Оренбургской области насчитывалось 46 037 индивидуальных предпринимателей, из них фактически действующих — 35 459. В 2017 году насчитывалось 45 433 индивидуальных предпринимателя, из них фактически действующих — 33 974. Сокращение количества индивидуальных предпринимателей свидетельствует о том, что такая форма деятельности становится менее привлекательной.

По данным, опубликованным на портале orenburg-gov.ru, на территории области зарегистрировано около 67 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 21 тысячи малых предприятий; около 200 средних предприятий; 45,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. В 2018 году среднесписочная численность постоянных работников средних и малых предприятий (без учёта микропредприятий) составила 88,2 тыс. человек. Добавим, что в 2016 году в сфере предпринимательской деятельности было занято 80 800 человек.

Оборот малых предприятий (без учёта микропредприятий) в январе-сентябре 2018 года составил более 107,9 млрд рублей (107,2% к уровню аналогичного периода 2017 года в действующих ценах). В 2016 году оборот малых предприятий Оренбургской области составлял 244,7 млрд рублей.

Председатель Оренбургской городской профсоюзной организации работников малого и среднего предпринимательства Максим Скивко охарактеризовал ситуацию в сфере среднего и малого бизнеса как упадок.

«Что касается торговли, происходит снижение выручки, так как реальная покупательская способность населения снижается уже четвёртый год подряд. Ёмкость рынка тоже сужается из-за естественного оттока населения в другие регионы», — отметил он.

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