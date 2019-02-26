Улан-Удэ, 26 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Бурятии готовятся к реконструкции Селенгинского рыбоводного завода, занимающегося искусственным воспроизводством омуля. Тендер на проведение инженерных изысканий и подготовку проекта по реконструкции завода, построенного еще в 1976 году, был объявлен 22 февраля учреждением «Главрыбвод».

eluela31 Омуль

Победителю конкурса предстоит обследовать заводские сооружения и разработать проект капитального ремонта здания, замену технологического оборудования, системы водоподготовки и строительство гидротехнических сооружений. Всего на эти работы из федерального бюджета будет направлено более 8,8 млн рублей. Реконструкция, как ожидается, позволит повысить объемы воспроизводства рыбы и выпускать в реку Итанца большее количество личинок омуля.

Стоит отметить, что в прошлом году байкальский филиал «Главрыбвода» заложил в 2018 году для восстановления запасов омуля рекордный объем икры на инкубацию — свыше 500 млн штук. Это в 4,5 раза больше уровня 2017 года и в 8 раз превышает показатели 2016-го. Резкий рост стал возможным в том числе благодаря запрету на промышленный вылов омуля и усиленной рыбоохране. Напомним, запрет на вылов байкальского омуля был введен 1 октября 2017 года из-за сокращения его популяции.

Читайте также: Пока говорить о результатах «рано»: о запрете на вылов байкальского омуля

Между тем для более быстрого роста популяции омуля в министерстве сельского хозяйства республики ранее заявляли о необходимости отмены запрета на добычу байкальской нерпы, находящейся под защитой Красной книги.

«Нерпа ест взрослого омуля, баклан, который уже добрался и до южного побережья, выедает молодь омуля, другую промысловую рыбу, численность рыб уменьшается. От этого страдают и люди. Численность нерпы и баклана необходимо регулировать. Мы просим, чтобы Минприроды провело изучение, исследование, оправданным или нет будет такой шаг», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петр Брыков.

Однако, по мнению экологов, за стремлением открыть охоту на нерп могут стоять определенные бизнес-интересы.

Читайте также: Путь к «узаконенному убийству»: байкальская нерпа не даёт покоя чиновникам