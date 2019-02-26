Дакка, 26 февраля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Правительство Бангладеш наградит иностранцев, принимавших участие в боевых действиях 1971 г. на стороне Бангладеш. По сообщению бангладешского новостного издания «Калер контхо», эту информацию обнародовал министр по делам войны за независимость Бангладеш Мозаммел Хок. К настоящему моменту к государственной награде и к ордену дружбы представлены 329 человек и 10 организаций. Пока что получил награду всего один человек.

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Также министр заявил, что за оказанную во время войны за независимость помощь Бангладеш (как военную, так и в деле восстановления страны) к награде посмертно представлена и бывший премьер-министр Индии Индира Ганди. Более того, самое большое число представленных к награде людей — индийцы (в настоящее время 216 человек). Также награду получат 26 человек из США и 17 граждан Пакистана. Награду получат и участники боевых действий из Непала, Бутана, России, Германии, Великобритании и др. — всего будут награждены представители 21 страны.