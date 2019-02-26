Воронеж, 26 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Плата за отопление резко выросла для многих жителей Воронежа по итогам января — по сравнению с декабрем 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счета

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2019 года жители Воронежа получили несколько позднее обычного из-за новой системы расчетов платы за вывоз мусора. Именно возможный рост суммы в квитанциях на эту услугу в последние два месяца был предметом бурных обсуждений в СМИ и в соцсетях. Однако «сюрприз» воронежцы получили совсем в другой строке квитанции — за отопление: по сравнению с декабрем счета, выставленные коммунальщиками за потребленное тепло, выросли на суммы от одной до двух тысяч рублей.

Судя по отзывам воронежцев, плата за отопление поднялась значительно фактически у всех, но тем, чьи дома обслуживает МКП «Воронежтеплосеть», «повезло» больше остальных. Например, счет только за отопление для трехкомнатной квартиры площадью 58 кв. м (ул. Одинцова, 11, обслуживается УК Железнодорожного района) составил 5039,07 рубля — против 3 тыс. 615 рублей в декабре. Судя по квитанции, на одну квартиру в январе пришлось более 2,3 гКал тепла, а на всю пятиэтажку — 232,5 гКал, при том что действительно серьезных и продолжительных морозов этой зимой в Воронеже не было. И такие примеры, судя по отзывам горожан, — далеко не единичны.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля было подписано соглашение о передаче муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» в концессию ПАО «Квадра» — на 15 лет. При подписании соглашения, которое, кстати, проходило в правительстве РФ в присутствии вице-премьера Алексея Гордеева, заявлялось, что концессионер инвестирует в теплосетевой комплекс Воронежа 3,65 млрд рублей: около двух миллиардов — в реконструкцию теплосетей, еще около 1,5 млрд — в реконструкцию оборудования ЦТП и котельных.