Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. По состоянию на 25 февраля, от снега и наледи очищены более 90% улиц Санкт-Петербурга и 75% городских дворов. Такие цифры назвал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Уборка снега в Петербурге

По его данным, с начала зимнего сезона в Санкт-Петербурге выпало 159 см снега, в том числе за прошлую неделю — более 4 см. В целом за сезон из города вывезли более 3 млн 256 тыс. кубометров снега, в том числе 244 тыс. кубометров — на прошлой неделе.

«Еще очень много снега остается на территориях дворов», — признал чиновник, добавив, что сейчас идет активный вывоз снега, складированного ранее на газонах.

Для качественной уборки дорожникам приходилось убирать припаркованные машины. За весь зимний сезон были переставлены с помощью эвакуаторов 29 902 автомобиля.

Наибольшее количество замечаний по качеству уборки снега и наледи — в Василеостровском, Невском, Пушкинском, Петроградском, Калининском, Колпинском и Московском районах Санкт-Петербурга

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Как сообщалось ранее, этой зимой улицы и дворы Петербурга убирают 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники, что как минимум в три раза меньше имеющейся потребности.