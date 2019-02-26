Ярославская область, 26 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославской области пройдут торжества, посвященные 125-летию Героя Советского союза, маршала Федора Ивановича Толбухина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района Фестиваль памяти маршала Толбухина

Основные мероприятия состоятся в селе Толбухино14 и 15 июня 2019 года. В рамках праздника запланировано проведение патриотической акции «Маршал Парад», музыкально-поэтического фестиваля «Я ушел, но вернулся к вам в песне…», пробега ретро-автомобилей и легкоатлетического кросса.

«К юбилею маршала в селе Толбухино будет реализован проект благоустройства парка с реконструкцией памятника воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Уже начата работа по реконструкции народного музея Ф.И. Толбухина, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

Перед зданием народного музея Федора Толбухина будет организована выставка военной техники времён Великой Отечественной войны. Как рассказали ИА REGNUM в оргкомитете юбилея, на празднике можно будет увидеть 37-мм автоматическую зенитную пушку и гаубицу М-30 образца 1938 года.